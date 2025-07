Campobasso, 47 allievi Carabinieri entrano nel registro donatori ADMO: Â«Un gesto di grande solidarietÃ Â»

Alla Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, ieri pomeriggio, 21 luglio, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati ADMO a 47 allievi Carabinieri che hanno scelto di iscriversi al registro dei potenziali donatori di cellule staminali emopoietiche.

Un momento significativo, che ha visto la partecipazione del Comandante della Scuola, Col. Bruno Capece, insieme a numerosi ufficiali e sottufficiali, e che ha sottolineato l’importanza del gesto compiuto dai giovani militari, non solo sul piano simbolico ma soprattutto su quello umano.

«La donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche – ha dichiarato il Presidente di ADMO Molise, Eugenio Astore – è un gesto di grande solidarietà e di altruismo, che può tentare di salvare la vita di tanti pazienti affetti da malattie ematologiche e oncologiche, che spesso sono bambini».

Questa scelta, frutto della collaborazione con ADMO Molise, è un chiaro esempio di attenzione verso il prossimo e di impegno civile, in piena sintonia con i valori dell’Arma. I 47 allievi, con il loro gesto, non solo entrano a far parte del registro dei donatori, ma diventano anche ambasciatori di una cultura della generosità e della solidarietà. Sia il Col. Capece che il Presidente Astore hanno espresso orgoglio per questi giovani, auspicando che possano rappresentare un esempio positivo per molti altri.

La collaborazione tra la Scuola Allievi Carabinieri e ADMO Molise proseguirà con l’obiettivo di rafforzare l’informazione e la sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali, un piccolo gesto che può fare la differenza nella vita di chi attende una possibilità di cura.