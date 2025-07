Molise, incendi e vittime invisibili: salvato un pullo di ghiandaia a Guardialfiera

Ogni estate, gli incendi devastano il nostro territorio lasciando dietro di sé paesaggi distrutti e un enorme silenzio. Ma spesso, tra le vittime, ci sono anche gli animali selvatici: piccoli uccelli, nidi, cuccioli intrappolati dalle fiamme, invisibili agli occhi di molti.

Lo scorso 20 luglio, durante un vasto incendio nel comune di Guardialfiera, la squadra AIB dell’associazione CVP Campomarino, allertata dalla Protezione Civile Molise, è intervenuta insieme ai Vigili del Fuoco. Durante le operazioni, i volontari hanno trovato e salvato un pullo di ghiandaia, ancora vivo nella pineta colpita dal rogo.

Il piccolo, illeso e in buona salute, è stato affidato alle Guardie Ambientali d’Italia ODV – Sezione di Termoli, che ora se ne prendono cura in attesa di poterlo restituire alla libertà.

Un gesto prezioso, che ci ricorda quanto sia importante non dimenticare chi non ha voce: la fauna selvatica che, ogni volta che la natura brucia, rischia di scomparire nel silenzio.