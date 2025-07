Vasto, Musiche in Cortile 2025: ventâ€™anni di emozioni e cultura ai Giardini dâ€™Avalos

Un evento di grande rilievo culturale, capace di superare i confini regionali, torna a vivere nell’estate vastese: la ventesima edizione di Musiche in Cortile. Organizzata da Muzak Eventi in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Vasto, la rassegna propone quattro serate di musica, teatro e parole nella raffinata cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos.

«Vent’anni di musica sotto le stelle… e non è che l’inizio», afferma Nando Miscione, titolare dell’agenzia Muzak Eventi e punto di riferimento per i grandi eventi culturali in Abruzzo e Molise. Musiche in Cortile 2025 si presenta come un’importante rassegna che, attraverso musica, teatro e parola, offre al pubblico un’esperienza culturale ricca di qualità ed emozione condivisa.

Si inizia domenica 17 agosto con Enzo Avitabile e il suo Acoustic World Trio, un viaggio acustico nella sua produzione degli ultimi dodici anni, in cui la world music si fonde con temi sociali e spirituali: «un viaggio tra sacro e profano, radici e contaminazioni, dove il Mediterraneo incontra il mondo».

Martedì 19 agosto, Luca Barbarossa porterà in scena Racconti Sonori, uno spettacolo tra canzoni, aneddoti e poesia urbana, in cui la voce intima e narrante del cantautore romano si fa ironica e coinvolgente.

Giovedì 21 agosto la scena sarà tutta per Lina Sastri, con Voce ’e notte, un recital intenso che omaggia la canzone napoletana e intreccia musica, parole e danza in uno stile teatrale unico.

La rassegna si chiuderà mercoledì 10 settembre con Alessandro Preziosi in Le memorie di Adriano, un raffinato viaggio nella celebre opera di Marguerite Yourcenar, accompagnato dalle musiche dal vivo di Giacomo Vezzani, per una riflessione sul potere, il tempo e la fragilità dell’essere umano.

Gli spettacoli iniziano alle 21:30. I biglietti sono disponibili online su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati, con possibilità di acquisto anche tramite Carta del Docente.

Per informazioni, è possibile contattare Muzak Eventi al numero 346 7513610.