CAMPOBASSO – Nuovi fondi alle PMI molisane: oltre 18 milioni di euro per sostenere crescita e innovazione

CAMPOBASSO. Sostegno concreto alle piccole e medie aziende molisane: come anato un anno fa in conferenza stampa dal presidente della Regione Francesco Roberti e dagli assessori Andrea Di Lucente Michele Iorio, arriva un nuovo finanziamento.

Sono stati stanziati ulteriori 10 milioni di euro per soddisfare le numerose domande ricevute in risposta all’avviso pubblico per le PMI pubblicato a fine 2024.Questo potenziamento è stato deciso per rispondere alla grande partecipazione riscontrata e per rafforzare l’efficacia di uno strumento ritenuto strategico per il sostegno alle imprese locali.

Il nuovo finanziamento è stato possibile grazie al lavoro dell’Assessorato alle Attività Produttive, che ha recuperato risorse attingendo alle economie della Regione.

L’avviso, partito con una dotazione iniziale di 7,4 milioni di euro, era stato già incrementato di 1 milione. Con questo nuovo stanziamento, le risorse disponibili superano ora i 18 milioni di euro, più che raddoppiando la somma prevista all’inizio.

“Oggi, grazie al nuovo stanziamento, che porta il totale a oltre 18 milioni di euro – ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive Andrea Di Lucente – molte imprese potranno accedere a contributi a fondo perduto per innovare, rafforzare e aumentare la competitività. Un importante incremento delle risorse che permetterà lo scorrimento delle domande presentate dalle imprese. Il nuovo finanziamento – ha precisato – rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il tessuto imprenditoriale regionale, che ha risposto con forza a questa misura. Sosteniamo concretamente chi investe nel proprio futuro e in quello della nostra economia. Nei prossimi giorni si darà seguito alle determine di affidamento e si procederà, di settimana in settimana, allo scorrimento della graduatoria”.