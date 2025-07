Stefano Maggiani nuovo Governatore del Distretto Lions 108 A: la cerimonia a Campobasso

Un evento di grande significato per la realtà associativa dei Lions del Centro Italia si terrà sabato 26 luglio alle ore 9:30 presso la Fondazione Cultura di Campobasso. In quella data, infatti, si svolgerà la cerimonia ufficiale di passaggio delle cariche distrettuali Lions – Leo.

L’appuntamento segna un momento storico per il Distretto Lions 108 A Italy, che abbraccia le aree della Romagna, delle Marche, dell’Abruzzo e del Molise: dopo ben 28 anni, il Distretto accoglie un nuovo Governatore originario di Campobasso. Si tratta dell’avvocato Stefano Maggiani, figura di spicco del mondo associativo e professionale, la cui nomina segna un’importante tappa di crescita e rinnovamento per l’intera organizzazione.

La cerimonia sarà non solo occasione per celebrare il passaggio di testimone alla guida del Distretto, ma anche un momento per sottolineare la continuità dell’impegno dei Lions e dei Leo nel servizio alla comunità, nel solco dei valori di solidarietà, inclusione e cittadinanza attiva. L’ingresso di Stefano Maggiani alla guida del Distretto 108 A è salutato con entusiasmo dai soci, che vedono in lui una guida autorevole e profondamente radicata nel territorio.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare il Segretario Distrettuale, Eugenio Astore, al numero 335 1436383.