Fiamme sul Monte Santâ€™Onofrio: si teme per la vicina riserva naturale di Monte Castelbarone. Indagini in corso

Dal primo pomeriggio un nuovo focolaio sta interessando la zona del Monte Sant’Onofrio, dove i vigili del fuoco di Agnone sono tuttora impegnati nel monitoraggio e nelle operazioni di contenimento. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, rischiano ora di espandersi verso il Vico Bosco di Monte Castelbarone, mettendo in pericolo un'area di rilevante valore ambientale.

Sebbene le cause dell'incendio non siano ancora state accertate, resta alta l’attenzione sulle possibili origini dolose. Negli ultimi anni, numerosi roghi hanno colpito il territorio con dinamiche sospette, e anche in questo caso gli inquirenti non escludono alcuna pista. L’eventuale dolosità rappresenterebbe un grave atto contro la collettività e l’ambiente, e richiederebbe l’intervento deciso delle autorità competenti.

Intanto, la priorità resta la salvaguardia dell’area boschiva e la sicurezza delle persone. Le operazioni di contenimento proseguiranno fino al completo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza della zona.