Il triventino Gino Stracqualursi confermato al Campobasso FC U17 per la stagione 2025/2026

Continua a crescere il percorso sportivo di Gino Stracqualursi, classe 2009, originario di Trivento, che anche per la stagione 2025/2026 vestirà la maglia del Campobasso Football Club, nella formazione Under 17.

Dopo un’annata importante proprio con l’Under 17 – dove ha militato da sotto età – il portiere triventino si è guadagnato la riconferma, firmando per un’altra stagione con la società rossoblù. Nonostante la giovane età, i suoi 1,86 metri parlano di una presenza già matura tra i pali: Gino ha colpito per sicurezza, testa sulle spalle e crescita costante, stagione dopo stagione.

Formatosi nella scuola calcio Mirabello, il suo talento e la sua affidabilità non sono passati inosservati nemmeno a livello regionale: nel 2024 è arrivata infatti la convocazione con la Rappresentativa Molisana Under 15, con cui ha partecipato al prestigioso Torneo delle Regioni, svoltosi a Genova.

Trivento lo ha visto crescere e oggi lo segue con orgoglio e affetto. Ogni suo passo avanti racconta di impegno, sacrifici e della passione che da sempre lo accompagna. Soddisfazione anche per la sua famiglia, che lo sostiene con discrezione e grande dedizione, dentro e fuori dal campo.

Il futuro è tutto da scrivere, ma le premesse sono solide: talento, umiltà e voglia di migliorarsi. E per Gino Stracqualursi, il viaggio nel mondo del calcio è appena cominciato.

Avanti così, Gino: Trivento ti guarda con orgoglio!