Mariano Flocco alla guida delle cure palliative del Molise: nominato Coordinatore tecnico regionale

Mariano Flocco, direttore dell'Hospice di Larino (Campobasso), è stato nominato Coordinatore tecnico regionale per le cure palliative.

Il provvedimento è stato formalizzato dal Commissario ad Acta per la sanità, Marco Bonamico, d'intesa con il Sub Commissario, Ulisse Di Giacomo, al fine di garantire la pianificazione, l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività a livello regional

Inoltre, per garantire l'accesso universale e uniforme alle cure palliative per i cittadini, in linea con la normativa nazionale e le migliori pratiche cliniche,, attraverso un modello organizzativo regionale che assicuri la continuità assistenziale, l'integrazione dei servizi e la promozione della qualità delle cure.