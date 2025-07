Giuseppe De Martino: “Agnone è Città del Folklore 2025, un riconoscimento che premia anni di passione e identità”

Agnone — È ufficiale: Agnone è stata proclamata “Città del Folklore 2025” dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari (F.I.T.P.), grazie a una delibera adottata all’unanimità dalla Giunta Federale. Un titolo di prestigio che riconosce l’impegno della comunità agnonese nella conservazione, valorizzazione e trasmissione delle tradizioni popolari, soprattutto alle nuove generazioni.

Tra i protagonisti di questo importante traguardo, spicca il nome di Giuseppe De Martino, figura storica del panorama culturale molisano, che da anni dedica la sua vita alla promozione del folklore agnonese. De Martino, presidente del Cenacolo Culturale “C. Carlomagno”, membro storico del gruppo folkloristico “I Dragoni del Molise”, e Ambasciatore del Comune di Agnone nel mondo, è stato definito da molti il vero “padre del Folklore agnonese”.

«Non posso che essere felice e profondamente commosso – ha dichiarato De Martino – per il conferimento di questo riconoscimento alla nostra Agnone. È un onore che premia il lavoro instancabile di tutti coloro che, negli anni, hanno custodito e fatto vivere il nostro patrimonio culturale, dal valore inestimabile.»

Il riconoscimento arriva dopo anni di attività intensa da parte del gruppo “I Dragoni del Molise”, composto da giovani motivati e appassionati, veri ambasciatori della cultura locale in Italia e all’estero. Ora, come sottolinea De Martino, si apre una nuova fase: «Con i magnifici, instancabili ed entusiasti ragazzi dei Dragoni, lavoreremo per preparare la nostra meravigliosa cittadina all’evento celebrativo. Sarà un’occasione per mostrare al mondo la forza e la bellezza delle nostre radici.»

L’assegnazione del titolo di “Città del Folklore 2025” rappresenta non solo un premio alla tradizione, ma anche uno stimolo per il futuro, in cui cultura, identità e comunità continuano a camminare insieme.