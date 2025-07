Oltre 5.000 in piazza per il Molise Pride: Termoli celebra l'inclusione con Vladimir Luxuria madrina dell'evento

Grande successo per la quinta edizione del Molise Pride, che ha coinvolto la città di Termoli, con oltre cinquemila partecipanti che hanno sfilato sul lungomare alla luce del sole. Madrina della manifestazione Vladimir Luxuria. Presenti anche Nichi Vendola, Simona Boo e Pierfrancesco Citriniti.

"La cittadinanza di Termoli ha dimostrato di essere inclusiva, partecipando in massa alla parata. Oggi Termoli e il Molise hanno dimostrato di essere motivo d'orgoglio in tutta Italia, una cittá e una Regione che non escludono". Così in una nota Arcigay Molise, ricordando che nessuno deve più scappare da questa Regione per omotransfobia".