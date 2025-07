Emergenza Gaza: Caritas Trivento lancia il progetto “Latte, vitamine e pannolini”

Trivento, 27 luglio – Le immagini che giungono da Gaza nelle ultime settimane raccontano una tragedia umanitaria che si fa ogni giorno più drammatica. I numeri sono impietosi:

470.000 persone (su 2,1 milioni) in condizioni di carestia prolungata.

90.000 donne e bambini che necessitano di cure urgenti per malnutrizione.

Il 33% della popolazione non riesce a nutrirsi per giorni: una persona su tre.

In questo scenario, la nostra Caritas di Trivento, non vuole restare indifferente. Ieri sera abbiamo contattato padre Gabriel, parroco della comunità cattolica della Sacra Famiglia a Gaza. Alla domanda: «Cosa possiamo fare concretamente?», la sua risposta è stata semplice e disarmante: «Grazie per la vostra vicinanza, la vostra preghiera e il desiderio di fare di più. Qui serve di tutto, ma potremmo avviare un progetto chiamato “Latte, vitamine e pannolini per bambini”. Possiamo far arrivare questi aiuti tramite il Patriarcato Latino e la Caritas Gerusalemme. Questa è l’unica via possibile. Il Patriarca sta facendo di tutto per garantire che gli aiuti giungano a destinazione. E continuiamo a pregare: è ciò che ci sostiene e ci porterà dal cielo la pace».

Anche il cardinale Pierbattista Pizzaballa, dopo una recente visita alla comunità cattolica di Gaza, ha voluto testimoniare la vicinanza della Chiesa universale: «Siamo entrati in un luogo devastato. Eppure abbiamo incontrato la dignità dello spirito umano che rifiuta di spegnersi. Cristo non è assente da Gaza. La Chiesa, l’intera comunità cristiana, non li abbandonerà mai».

Dopo aver consultato il nostro Vescovo, mons. Camillo Cibotti, abbiamo deciso di destinare un primo contributo di 15.000 euro per sostenere la parrocchia della Sacra Famiglia.

Ma questo è solo l’inizio. Chiediamo a tutte le parrocchie, associazioni, comitati, organizzatori di feste patronali (ricordiamo tutti che i Santi si venerano prima di tutto con la preghiera e la solidarietà e poi con le feste in piazza perché, come diceva San Giovanni Paolo II, : «I santi non hanno bisogno di fuochi d'artificio, ma di cuori accesi.») e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà di promuovere una raccolta fondi, da oggi e per tutto il tempo necessario.

I fondi raccolti saranno inviati a Caritas Gerusalemme e utilizzati per l’acquisto di latte, vitamine, medicine, pannolini e tutto ciò che possa servire ad alleviare le sofferenze dei più vulnerabili.

Non dimentichiamo neppure le altre guerre che insanguinano il mondo. In questi giorni abbiamo voluto sostenere anche la popolazione del Myanmar, inviando una seconda somma di 10.000 euro alla diocesi di Yangon, guidata dal cardinale Charles Bo, per aiutare i più poveri e dimenticati.

Mentre scrivo queste parole, giunge una notizia dolorosa e drammatica. In una delle tante terre dimenticate dai riflettori del mondo, dove i conflitti sembrano non avere fine, si è consumata l’ennesima tragedia. Nell’Est della Repubblica Democratica del Congo, nella località di Komanda, almeno 43 fedeli cattolici sono stati uccisi in un attacco islamista avvenuto nella notte. Sono martiri della fede, testimoni silenziosi di un Vangelo vissuto fino all’estremo. Insieme al dolore, si alza la preghiera per loro, per le loro famiglie, per una pace che sembra sempre più lontana e per una solidarietà che non deve restare parola, ma diventare scelta concreta.

La guerra – ogni guerra – porta con sé solo morte, distruzione e disumanità. È sempre una sconfitta e un’offesa alla fraternità umana.

Continuiamo a pregare, ma anche a operare. Perché la pace si costruisce ogni giorno con gesti concreti di solidarietà e prossimità. Grazie a tutti.

Chiediamo a tutti di contribuire alla raccolta tramite i seguenti canali:

Caritas Trivento Diocesi di Trivento

IBAN: IT12A0818941140000000016968

BCC della Valle del Trigno – Ag. Trivento

Causale: “Progetto Gaza 2025”



Bollettino postale:

Caritas Trivento

C/C postale n. 10431864

Causale: “Progetto Gaza 2025”

Fondazione Caritas Trivento Onlus

IBAN: IT94O0818941140000000013881

BCC della Valle del Trigno – Ag. Trivento

Causale: “Progetto Gaza 2025”

don Alberto Conti - Direttore Caritas Trivento