Trivento in festa: “In una notte d’estate” Le Vibrazioni animano Piazza Calvario nella seconda serata dei festeggiamenti patronali

Musica, emozione e tanta energia hanno accompagnato la serata di ieri, domenica 27 luglio, seconda giornata dei festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Nazario, Celso e Vittore. Piazza Calvario si è trasformata in un grande palco a cielo aperto per accogliere Le Vibrazioni, la storica band milanese guidata da Francesco Sarcina, che ha regalato al pubblico un concerto ricco di successi e momenti coinvolgenti.

L’attesa era alta e, poco prima delle 22:30, “Amore Zen” ha aperto la serata con le sue note iniziali. A seguire, brani come “Tantissimo”, “Raggio di sole”, “Dimmi” hanno fatto cantare un pubblico di ogni età, unito dalla passione per la musica della band. Sarcina ha presentato con affetto i musicisti, iniziando dal chitarrista Stefano Verderi, poi il tastierista Fabio Zacco, ricordando il suo primo incontro con il Maestro Beppe Vessicchio al Festival di Sanremo 2005, un momento speciale per la band.

Con pezzi come “Ovunque andrò” e “Dedicato a te”, la serata ha raggiunto momenti di grande intensità. Anche Roberto Dell’Era, al basso e ai cori, ha ricevuto applausi, prima di proseguire con l’atmosfera calda e avvolgente di “In una notte d’estate”. Quando è partita “Vieni da me”, l’aria si è fatta magica, con tutti i cellulari alzati per immortalare il momento. Prima di chiudere, Sarcina ha presentato il batterista Alessandro Deidda, definendolo «un fratello più che un amico».

La serata si è conclusa con “Così sbagliato”, salutata da un caloroso applauso e da un pubblico entusiasta. I festeggiamenti patronali termineranno questa sera con il tradizionale concerto bandistico in Piazza Cattedrale, ma il ricordo di questa serata musicale resterà a lungo nei cuori di chi c’era.