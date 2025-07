Trivento, “La saggezza popolare”: Il nuovo libro del prof. Tullio Farina e del maestro Gino Scarano Domenica 4 agosto, ore 18:30

Il prossimo 4 agosto, alle ore 18:30, presso il Centro Polifunzionale Comunale di Trivento, verrà presentato il volume “La saggezza popolare: proverbi, detti e filastrocche in dialetto di Trivento”, a cura del prof. Tullio Farina e del maestro Gino Scarano. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Terventum con il patrocinio del Comune di Trivento.

Il libro nasce da un’attenta e paziente attività di raccolta orale condotta nel territorio triventino, dove gli autori hanno dialogato con numerosi cittadini, trascrivendo proverbi, modi di dire e frasi idiomatiche in dialetto locale. Si tratta di un lavoro che si distingue per rigore e sensibilità, nel quale ogni proverbio è spiegato con precisione, tenendo conto del significato letterale e di quello metaforico, nel rispetto della realtà da cui proviene. La raccolta comprende 580 proverbi, cui si aggiungono filastrocche per bambini, ricercate e scritte in dialetto dall’insegnante Maria Vasile della scuola dell’infanzia di Trivento, e numerosi disegni dell’artista triventino Bruno Donatone, a cui l’opera è dedicata alla memoria. Le sue illustrazioni, che raffigurano scorci e scene della vita del paese, impreziosiscono il volume e contribuiscono a restituire il senso profondo dell’appartenenza a una comunità.

L’opera non si limita a una funzione linguistica, ma si inserisce a pieno titolo nel campo dell’antropologia culturale. I proverbi raccolti rappresentano uno specchio dei costumi, dei valori e delle relazioni sociali di un tempo, e come tali vengono trattati con il dovuto rispetto ma anche con consapevolezza critica. Durante la presentazione interverranno, oltre all’autore prof. Tullio Farina, il dott. Giuseppe Natilli, il prof. Franco Capone e l’ing. Marco Farina. A moderare l’incontro sarà la dott.ssa Giulia Vasile. Gli interventi affronteranno il valore storico, linguistico e culturale del dialetto e dei saperi popolari, e la loro importanza nel contesto contemporaneo.