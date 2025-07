SLP-CISL Molise diffida Poste Italiane: Inaccettabile il silenzio sui contratti CDC in scadenza

Campobasso, 28 luglio 2025 – Il Sindacato SLP-CISL Molise ha inviato una diffida ufficiale a Poste Italiane per la totale assenza di comunicazioni in merito al rinnovo dei contratti a tempo determinato (CTD) in scadenza nel mese di luglio. A oggi, nessuna risposta è giunta dall’Azienda, nonostante l’imminente cessazione dei contratti interessi circa il 30% della forza lavoro attualmente impiegata nel settore del recapito in Molise. Un dato allarmante, che rischia di provocare conseguenze gravissime in termini di continuità operativa, efficienza dei servizi e tenuta occupazionale. La situazione è al limite della sostenibilità: in un periodo critico come quello estivo, caratterizzato dalla fisiologica riduzione del personale dovuta alle ferie programmate, è impensabile garantire l’erogazione dei servizi postali senza il reintegro dei lavoratori precari.

Il silenzio di Poste Italiane assume contorni inquietanti, configurandosi come una mancanza di rispetto istituzionale e sociale verso i dipendenti e verso le comunità locali servite. SLP-CISL Molise, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei lavoratori e della qualità del servizio pubblico, diffida formalmente Poste Italiane dal procedere in modo unilaterale, senza il coinvolgimento delle parti sociali, e annuncia l’immediata attivazione di ogni iniziativa sindacale necessaria: mobilitazioni, segnalazioni agli organi ispettivi competenti e, se necessario, coinvolgimento delle autorità territoriali. “Non permetteremo che decine di lavoratori vengano abbandonati nel silenzio”, dichiara Antonio D’Alessandro, Segretario Regionale SLP-CISL Molise. “Chiediamo chiarezza, rispetto e una risposta immediata da parte dell’Azienda.” SLP-CISL Molise resta disponibile a un confronto responsabile, ma non esiterà ad agire con forza per garantire il diritto al lavoro e la tutela di un servizio pubblico essenziale per il territorio.

SLP-CISL Molise (D’Alessandro Antonio)