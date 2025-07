Geolier a Campobasso: il 2 agosto il concerto-evento in Molise

Campobasso si prepara ad accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Sabato 2 agosto, l’area di Selvapiana sarà il palcoscenico del live di Geolier, il rapper napoletano che sta riscrivendo la storia della scena urban italiana. Migliaia di giovani da ogni parte d’Italia sono attesi in città per un concerto destinato a diventare il più imponente mai visto in Molise.

L’artista, reduce dal clamoroso successo dei live del 25 e 26 luglio all’Ippodromo di Agnano, dove ha radunato ben 116mila spettatori in due serate, arriva ora a Campobasso con una produzione scenica imponente, già in fase di allestimento. Il pubblico potrà accedere al concerto a partire dalle 17:30, mentre la performance avrà inizio alle 21:00. È facile immaginare i fan più accaniti già ai cancelli fin dal mattino, pronti a vivere un’esperienza memorabile.

Il nome di Geolier è ormai sinonimo di record: dopo aver annunciato il doppio sold out allo Stadio Maradona per il 2026, è stata aggiunta una terza data, a conferma del momento d’oro dell’artista. I due spettacoli di Agnano ne sono stati la dimostrazione più evidente, con un drone show suggestivo che ha disegnato nel cielo una delle coreografie luminose più spettacolari mai realizzate in Italia, omaggiando anche Diego Armando Maradona. A coronare le serate, Geolier ha letteralmente spiccato il volo sul pubblico, regalando momenti di grande impatto scenico.

Anche per l’appuntamento molisano la risposta del pubblico è stata straordinaria: i biglietti sono ormai quasi esauriti, ma gli ultimi tagliandi sono ancora disponibili su Ticketone, Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati. Il countdown è iniziato. Campobasso si prepara a vivere una notte di musica e spettacolo destinata a restare nella memoria.