Trivento, sette anni fa il tappeto allâ€™uncinetto colorava la Scalinata di San Nicola: un sogno di lana diventato storia

Era il 29 luglio 2018 quando, a Trivento, la monumentale Scalinata di San Nicola, si trasformò in un’opera d’arte collettiva senza precedenti. Un tappeto all’uncinetto lungo ben 680 metri – composto da altrettante piastrelle di lana, ciascuna di un metro per un metro – veniva steso per la prima volta, dando vita a un momento che oggi, a sette anni di distanza, resta inciso nella memoria della comunità. E non solo.

Tutto ebbe inizio un anno prima, nel 2017, grazie alla visione audace di Lucia Santorelli, oggi presidente dell’associazione Yarn Bombing Trivento. La sua sfida? Realizzare il tappeto all’uncinetto più lungo del mondo. Un’idea tanto ambiziosa quanto contagiosa, capace di mobilitare persone ben oltre i confini regionali. Centinaia di mani, voci e cuori si misero all’opera. Donne triventine, appassionate provenienti da tutta Italia e da molti Paesi del mondo, e persino artiste internazionali si unirono al progetto. Ogni piastrella raccontava una storia, un’emozione, un pensiero intrecciato maglia dopo maglia.

Il risultato? Un tappeto straordinario che coprì l’intera scalinata, si estese fino al piazzale della Cattedrale e si snodò tra i vicoli del centro storico, trasformando Trivento in un museo a cielo aperto.

Ma non fu solo una straordinaria installazione artistica. Molte delle piastrelle vennero successivamente vendute e, dal ricavato totale, gran parte fu destinata in beneficenza all’associazione Famiglie SMA — una onlus impegnata nella lotta contro l’atrofia muscolare spinale, una grave malattia genetica pediatrica — per un totale di 6.000 euro. Il resto della somma raccolta fu invece utilizzato per finanziare altri progetti sottoscritti, gettando così le basi per quella che negli anni successivi sarebbe diventata una realtà organizzata e riconosciuta a livello nazionale.

Quello fu solo l’inizio: seguirono altre installazioni nel mese di agosto, e ciò che era nato come un esperimento creativo si trasformò in un simbolo di comunità, solidarietà e bellezza condivisa. Oggi, 29 luglio 2025, non celebriamo solo un anniversario. Ricordiamo un gesto coraggioso e visionario, nato da un uncinetto e da un sogno collettivo, capace di unire persone di ogni età, luogo e cultura lungo una scalinata che è diventata – per un’estate – il cuore colorato del mondo.