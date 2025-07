Earth, Wind & Fire Experience: il funk d’autore conquista Termoli

Ieri sera, 30 luglio, l’Arena del Mare ha ospitato la Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, uno spettacolo che ha riportato sul palco le sonorità trascinanti del funk e del soul anni ’70, omaggiando il repertorio della celebre band statunitense.

Il progetto, curato dallo storico chitarrista, compositore e produttore Al McKay, prende vita grazie a una formazione di musicisti internazionali che da anni portano in tour questa esperienza musicale ispirata ai grandi successi degli Earth, Wind & Fire. McKay, membro del gruppo dal 1973 al 1980, ha contribuito alla nascita di brani diventati leggenda come “September” e “Sing a Song”. Tuttavia, non è risultato presente o attivo sul palco durante la tappa termolese.

La scaletta ha proposto grandi classici come “Got to Get You Into My Life”, “Shining Star”, “After the Love Has Gone”, “September”, “Boogie Wonderland” e “Let’s Groove”, tutti accolti con entusiasmo dal pubblico. Le esecuzioni precise, la sezione fiati dinamica e i cantanti protagonisti anche di brevi sequenze di movimento in stile coreografico, tipiche del funk, hanno ricreato con fedeltà l’atmosfera originale.

Per gran parte dell’esibizione, la band ha coinvolto il pubblico invitandolo ad alzarsi dai propri posti e a raggiungere l’area sotto il palco, creando un’atmosfera ancora più coinvolgente e partecipativa. In platea, prevalentemente adulti, molti dei quali cresciuti con quei brani, ma non sono mancati neppure i giovani, attratti dalla carica musicale e dall’energia senza tempo di un repertorio che continua a conquistare generazioni.

L’appuntamento rientra nel programma dell’Estate Termolese e ha confermato l’Arena del Mare come una cornice ideale per concerti dal vivo di qualità, capaci di unire memoria musicale e intrattenimento.