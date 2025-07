Concorso Ministero della Giustizia 2025: Bando per 2970, Assunzioni a Tempo Indeterminato per Diplomati e Laureati

È stato indetto il Concorso del Ministero della Giustizia per Assistenti e Funzionari nel 2025 finalizzato alla copertura di 2970 posti di lavoro in totale.

La selezione pubblica, rivolta a diplomati e laureati, prevede l’assunzione mediante contratto a tempo indeterminato in tutta Italia.

I posti disponibili sono

370 per Funzionari UNEP e

2600 Assistenti Cancellieri.

Gli aspiranti funzionari e assistenti del Ministero della Giustizia devono trasmettere la domanda per partecipare al concorso entro il 29 agosto 2025, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA collegandosi al link presente in fondo a questa pagina.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per maggiori informazioni:

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=3be442a291a94827800da7351b3c3afd&fbclid=IwQ0xDSwL3F11leHRuA2FlbQIxMAABHlO47CFCwe4Vl4O-ZZXLLoPillDoYz7YflJHcChHi50xBO158w_QYSXF66_-_aem_LIs-t7BJlN-LKcoiVvNTHg&sfnsn=scwspwa