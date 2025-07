Campobasso, PNRR: in Prefettura confronto tra istituzioni su criticità e rilancio dei progetti

CAMPOBASSO. Progetti Pnrr e criticità: riunione in Prefettura a Campobasso della Cabina di coordinamento, organismo istituito presso ogni Prefettura per favorire la realizzazione, da parte degli enti territoriali, degli interventi previsti nell’ambito del piano.

All’incontro – presieduto dal prefetto Michela Lattarulo – hanno partecipato, in videoconferenza, rappresentanti della struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché rappresentanti del Ministero dell’economia e finanze – Ragioneria Generale dello Stato, del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero della Cultura.

“Altrettanto significativa – evindenzia la Prefettura in una nota – è stata la presenza delle istituzioni del territorio, tra le quali, il Presidente della Provincia, i Sindaci di Campobasso e di Civitacampomarano, il Presidente di ANCI Molise, il direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, la Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio, nonché rappresentanti della Regione, del comune di Termoli, e dell’Ufficio Scolastico Regionale.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per mettere a confronto le istituzioni del territorio con le amministrazioni centrali che si occupano del Piano, le quali hanno potuto offrire rilevanti indicazioni sulle azioni da intraprendere per risolvere le criticità che ancora oggi non consentono la piena e puntuale realizzazione dei progetti finanziati.

Nella riunione è stata condivisa la necessità di proseguire sulla strada già intrapresa, favorendo la comunicazione ed il confronto tra le istituzioni a diverso titolo interessate dal Piano e rivolgendo una particolare attenzione all’azione di monitoraggio dei progetti PNRR dei comuni della provincia e di supporto nei confronti delle relative amministrazioni”.