Termoli, in partenza per Lourdes: il sindaco Balice saluta i pellegrini molisani alla stazione

Il sindaco di Termoli, Nicola Balice, si è recato questa mattina alla stazione ferroviaria per salutare un gruppo di circa cento pellegrini molisani dell’Unitalsi, in partenza per Lourdes. Ad accompagnarli, l’arcivescovo della diocesi di Campobasso-Bojano, Mons. Biagio Colaianni.

Si tratta di un pellegrinaggio che, come ogni anno, assume un forte significato spirituale e umano, coinvolgendo non solo gli ammalati, ma anche i numerosi accompagnatori – molti dei quali giovani – chiamati a vivere un’esperienza intensa a contatto con la sofferenza e la solidarietà.





Con il suo saluto, il primo cittadino ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale a un viaggio che coinvolge l’intera comunità, affidando ai pellegrini anche una richiesta di preghiera per Termoli. Durante l’incontro, Balice è stato omaggiato con due maglie celebrative del pellegrinaggio.