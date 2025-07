L’appello per salvare un’orsa marsicana e i suoi tre cuccioli tra Abruzzo e Molise

Nelle ultime settimane è stata avvistata un’orsa marsicana con i suoi tre cuccioli nelle aree di fondovalle tra Abruzzo e Molise, in particolare nei pressi di Roccaraso, Castel di Sangro, Rionero Sannitico e Ateleta. Si tratta di una zona fuori dai confini protetti del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco Nazionale della Maiella, dove il rischio per la sicurezza di questi animali aumenta sensibilmente.

A lanciare l’allarme è la pagina Camoscio Sibillini - Promozione del Territorio, che ha pubblicato un appello urgente alla cittadinanza. Ecco il post integrale:

⚠️⚠️⚠️ Attenzione!

In queste settimane una Orsa con i suoi 3 cuccioli, sta frequentando centri abitati e zone con strade ad alta velocità del fondovalle fra Abruzzo e Molise (Zona Roccaraso - Castel di Sangro - Rionero Sannitico - Ateleta), zone al di fuori dei Parchi d'Abruzzo e della Maiella.

Cerchiamo di far sopravvivere questi 4 splendidi esemplari di orso marsicano, evitate le velocità elevate, e comportamenti non adeguati, non li avvicinate, non lasciate facili fonti di cibo, non li rincorrete!

(foto di repertorio)