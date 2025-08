Geolier a Campobasso: stasera il grande concerto a Selvapiana

È ormai questione di ore per quello che si preannuncia come l’evento musicale dell’anno in Molise. Questa sera Geolier porterà il suo show nell’area eventi di Selvapiana, trasformando Campobasso in una grande arena a cielo aperto.

I preparativi sono in pieno svolgimento: decine di tecnici e operai lavorano senza sosta per completare il mastodontico allestimento che accompagnerà l’esibizione dell’artista partenopeo. Pullman organizzati partiranno da tutto il Molise e anche da varie regioni italiane, mentre i primi fan sono attesi già dalla mattinata. Il concerto è vicino al sold out, con pochissimi biglietti ancora disponibili. Per accogliere il pubblico sono state predisposte aree ristoro e punti di assistenza.

Il botteghino aprirà alle ore 17:00, mentre i cancelli saranno accessibili dalle 18:30. Lo spettacolo di Geolier inizierà alle 21:30 e sarà seguito da un after party fino alle 2 di notte, con vari DJ che si alterneranno in consolle. Per agevolare l’afflusso, il Comune di Campobasso, in collaborazione con Sati, attiverà un servizio navette gratuito dalle 18:00 alle 24:30, con corse ogni 15 minuti. Saranno operative due linee: la prima collegherà il centro città all’area dello stadio passando per Selvapiana, contrada Macchie, contrada Fontanavecchia, piazza Venezia e via Monforte; la seconda metterà in collegamento lo stadio con il terminal bus. Sono inoltre previste diverse aree di parcheggio dedicate.

La città è pronta ad accogliere migliaia di persone per un appuntamento che farà parlare di sé ancora a lungo.