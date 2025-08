Agnone: Pubblicato avviso pubblico per la gestione decennale del Teatro Italo-Argentino.

Agnone (IS) – Il futuro del Teatro "Italo-Argentino", gioiello di proprietà comunale, si delinea con l'approvazione del nuovo Capitolato Speciale d'Oneri da parte della Giunta Comunale, riunitasi il 26 luglio 2025. L'obiettivo è procedere a un nuovo affidamento in concessione della gestione del teatro a un soggetto esterno, con una durata di dieci anni, per garantire una programmazione a lungo termine.

La decisione arriva dopo un periodo complesso per la struttura. L'Associazione "AMICI del TEATRO ITALO ARGENTINO" aveva gestito il teatro dal 2019, ma la crisi pandemica da COVID-19 ha interrotto le attività, e successivamente i lavori di ecoefficientamento energetico finanziati dal PNRR (consegnati ad aprile 2023 e ultimati a giugno 2024) hanno causato ulteriori sospensioni. Per questo motivo, l'Associazione è stata autorizzata a continuare la gestione fino al nuovo affidamento, per recuperare le attività non svolte nel biennio 2023-2024.

Il nuovo affidamento avverrà tramite procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, e l'aggiudicazione sarà basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, con un canone mensile a base d'asta di 600 euro, oltre IVA. I criteri di valutazione daranno ampio peso all'offerta tecnico-qualitativa (80 punti), considerando l'esperienza di gestione, la qualità del progetto gestionale (varietà delle attività artistiche, valorizzazione della cultura locale, modalità della stagione cinematografica, promozione), il piano di gestione amministrativo e i servizi aggiuntivi proposti.

La Giunta ha inoltre preso atto dell'inventario dei materiali acquistati dall'Associazione "AMICI del TEATRO ITALO ARGENTINO" con fondi propri, contributi comunali e donazioni. L'Associazione potrà decidere di lasciare gratuitamente questi beni o cederli a titolo oneroso al nuovo affidatario, salvaguardando il diritto di prelazione del Comune.

La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a testimonianza dell'urgenza di ripristinare pienamente le attività culturali del Teatro Italo-Argentino.