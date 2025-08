Vasto celebra il Generale Masciulli alla 50ª Festa del Ritorno

Il Pala BCC di Vasto ha ospitato, ieri sera, domenica 3 agosto, la 50ª edizione della Festa del Ritorno, manifestazione dedicata agli emigranti e al legame con la propria terra, promossa dall’Associazione Pro Emigranti e dal Comune di Vasto, con la direzione artistica di Muzak Eventi. A condurre la serata sono stati la giornalista Paola Cerella e il collega Alfredo Primante, volto noto della redazione di TGR Rai Abruzzo. L’evento, che quest’anno ha celebrato il traguardo del mezzo secolo, si è aperto con le note solenni di una rappresentanza della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri – la formazione completa conta 102 elementi – diretta dal colonnello Massimo Martinelli, alla guida dal 2000. L’orchestra ha proposto un ricco repertorio di brani, tra cui “Vola Vola”, brano simbolo della tradizione abruzzese eseguito eccezionalmente per l’occasione, la marcia ufficiale “La Fedelissima” di Luigi Cirenei, e ha concluso con l’Inno di Mameli, accolto dal pubblico in piedi.

Dopo l’apertura musicale, il palco ha accolto le autorità cittadine – il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – insieme a Gianni Petroro, presidente dell’Associazione Pro Emigranti, che ha ricordato come il Premio “Silvio Petroro”, intitolato alla memoria del padre e fondatore dell’associazione, sia destinato a chi porta nel mondo un segno di Vasto e delle sue radici. Per il 2025 il prestigioso riconoscimento è stato conferito a Nicola Massimo Masciulli, Generale di Corpo d’Armata e attuale Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa. Originario di Vasto, Masciulli ha alle spalle 45 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, con incarichi di rilievo anche a livello internazionale. Tra i ricordi più significativi della sua carriera, ha citato il ruolo di responsabile dell’Arma durante il Giubileo del 2000, esperienza che ha definito tra le più belle. Ha aggiunto che non sono mancati, nel corso degli anni, anche momenti meno belli, di quelli che lasciano «l’amaro in bocca». La motivazione ufficiale del conferimento del premio ha evidenziato una carriera esemplare da carabiniere, portata sempre avanti con onore fino all’attuale incarico ministeriale, senza mai perdere il legame con la città d’origine.

Il premio, costituito da una miniatura del Monumento all’Emigrante e da un assegno di 5.000 euro da devolvere a scopi sociali, culturali o morali, è stato destinato dal Generale alla Fondazione Tommasino Bacciotti, impegnata nel sostegno ai bambini colpiti da tumori, in particolare cerebrali. Un messaggio di saluto e orgoglio per il conferimento è arrivato anche dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che, invitato dal sindaco, non ha potuto partecipare personalmente a causa di impegni istituzionali. Infine, a chiudere la serata, l’ironia e la simpatia di Peppe Iodice, comico napoletano protagonista di numerose trasmissioni televisive, hanno portato una ventata di leggerezza in un evento che, tra musica, ricordi e messaggi di pace, ha rinnovato il legame di Vasto con i suoi figli nel mondo.