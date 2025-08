Capracotta celebra la 59ª Pezzata: “Un successo di coesione e ospitalità” – parla il sindaco Candido Paglione

Capracotta (IS) – Con emozione e orgoglio, il sindaco Candido Paglione ha commentato la riuscita della 59ª edizione della Pezzata, evento simbolo dell’identità e dell’ospitalità capracottese, che si è svolta come da tradizione nell’area di Prato Gentile

Paglione:"La 59^ edizione della Pezzata ci ha regalato ancora una volta la soddisfazione di vedere migliaia di persone a Prato Gentile, in questo autentico luogo dell’anima per tutti i molisani e non soltanto per noi capracottesi."