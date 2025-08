Trivento, conto alla rovescia per la 2ª edizione del Triven|Tone Music Festival

A Trivento la musica torna protagonista dell’estate, con la monumentale Scalinata di San Nicola pronta a fare da cornice. L’11 e 12 agosto il borgo molisano ospiterà la 2ª edizione del Triven|Tone Music Festival – Premio Cristiano Paparella, evento dedicato alla memoria del giovane musicista triventino e nato per dare voce ai talenti emergenti.

Organizzato dall’associazione culturale La Storia di Serafino in collaborazione con la Pro Loco Terventum, con il patrocinio del Comune di Trivento e il sostegno della Fondazione BCC Valle del Trigno, il festival si conferma appuntamento di rilievo per la scena indipendente, unendo musica, valorizzazione del territorio e memoria. La prima serata, lunedì 11 agosto, sarà interamente dedicata alla gara tra dieci artisti e band emergenti: Akemda, Arciero, Dario Di Stasi Band, Federico Orlando, Francesco Binetti, Ianez, Malati Immaginari, Penelope Aspetta, Riccardo Crisante e Rocco Cannarsa. Ognuno proporrà un brano originale e una cover, davanti a una giuria di alto profilo presieduta da Elisa Marianacci, assessore alla Cultura del Comune di Trivento, e composta da Charles Papa, Giulia Lozzi, Mario Scatolone, Mariangela Pavone, Mary Jo, Pippo Venditti e Stefano Sabelli. La serata sarà condotta dal giornalista Enzo Luongo, volto noto di Telemolise.

In palio tre riconoscimenti, tra cui il Premio Cristiano Paparella, del valore di 1.500 euro, destinato alla miglior canzone. Il vincitore avrà anche l’opportunità di esibirsi al MEI 2025 di Faenza, storica vetrina della musica indipendente italiana, grazie alla partnership tra l’associazione organizzatrice e la Rete dei Festival. Il giorno successivo, martedì 12 agosto, sarà il momento del gran finale con i Meganoidi, storica band della scena alternativa italiana, attualmente in tour con “I Set di Hollywood”. Ad aprire la serata saranno Napodano e Atipico. Oltre alla qualità artistica, il festival è anche un momento di integrazione e promozione culturale, capace di fare della musica un ponte tra linguaggi contemporanei e identità territoriale. Un evento capace di fondere emozioni, talento e luoghi suggestivi, trasformando ancora una volta Trivento in un palcoscenico a cielo aperto.