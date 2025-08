10ª Vespata Molisana – Tutti in Vespa verso il Carnevale Estivo!

Il prossimo 17 agosto si terrà la 10ª edizione della Vespata Molisana, con ritrovo a Poggio Sannita (IS) e arrivo a Castiglione M.M. (CH). Tutti gli appassionati insieme in sella alle loro Vespa, per una giornata di divertimento fra amici, buon cibo e tanta allegria. La Vespata Molisana è un evento imperdibile per gli appassionati della Vespa. Il programma di questa 10^ edizione sarà arricchito dal “Carnevale Estivo” di Castiglione M.M. (CH), con la presenza di gruppi provenienti da diverse parti d’Italia che intratterranno il pubblico con musica, festeggiamenti e tanto divertimento. Il 17 agosto una data fatidica, chiunque si può unire all’evento basta avere una Vespa.

Addirittura si può partecipare anche mascherati in modo da entrare subito nel clima carnevalesco e partecipare alla gara della “Maschera del Vespista più stravagante” e al premio simpatia. Per le iscrizioni seguire le indicazioni del programma. Sbrigatevi a prenotare via whatsapp inviando un messaggio di iscrizione al presidente Angelo Amicone, tel.: 335 729 4020 , poiché i posti sono limitati. Poggio Sannita, 4 agosto 2025 Il Presidente Angelo Amicone