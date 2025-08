SanitÃ , Primiani (M5S): "Situazione sempre piÃ¹ esplosiva al Research, non ci si puÃ² arrendere ai licenziamenti"

Questa mattina sono partiti i preavvisi di licenziamento per i lavoratori dei servizi di pulizia, sanificazione e mensa del Responsible Research di Campobasso, al centro di un contenzioso milionario con la Regione Molise.

La notizia conferma come la situazione attorno all'ex Cattolica stia diventando sempre più esplosiva. Soprattutto perché, se fino al 15 agosto la società che gestisce l'appalto dei servizi interni al Research non riceverà i pagamenti dovuti sarà costretta a sospendere il servizio.



Dunque restano 10 giorni per chiarire una volta per tutte i termini della questione, precisare le responsabilità delle parti e tornare ad una condizione di serenità per tutti, soprattutto dipendenti e degenti.

Non bisogna mai dimenticare che dietro i crediti, i debiti e le accuse reciproche ci sono 40 persone che rischiano di perdere il posto di lavoro e centinaia di pazienti alle prese con cure spesso delicatissime.



Mai come in questo momento occorre lavorare insieme per trovare soluzioni concrete e immediate. Dunque, ben venga il tavolo prefettizio attivato a Campobasso, ben venga la riunione congiunta delle Commissioni Organizzazione e Servizi sociali in Consiglio regionale prevista per giovedì 7 agosto e ben venga anche l'incontro del presidente Roberti con i vertici della struttura sanitaria.



Servono infatti chiarimenti sulla situazione economico-finanziaria del Research, serve una soluzione rapida e precisa da parte della Regione e serve fare chiarezza sulla situazione lavorativa anche dei dipendenti interni ai quali, ad oggi, è stata corrisposta solo una parte degli stipendi.



Ripeto: bisogna lavorare tutti nella direzione di salvare la struttura che vuol dire mettere al sicuro i lavoratori e i servizi per garantire ai pazienti la doverosa continuità assistenziale.

In allegato foto di una delle comunicazioni di preavviso di licenziamento giunta ai lavoratori.