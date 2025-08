Piazza Giovanni Paolo II Agnone, la pavimentazione in crisi: Manutenzione urgente per la sicurezza di tutti

AGNONE – La suggestiva e centrale piazza Giovanni Paolo II, conosciuta anche come la piazzetta di Agnone, sta affrontando un serio problema di degrado che mette a rischio l'incolumità dei suoi frequentatori. Come testimoniato da residenti e visitatori, la pavimentazione in pietra agnonese si presenta in uno stato di grave dissesto, con lastre sconnesse, avvallamenti e buche che rendono difficile e pericoloso il passaggio.

Le fughe tra le pietre, sono prive della corretta ricopertura, creando dislivelli insidiosi che rappresentano un ostacolo non indifferente per chiunque. Il disagio è particolarmente avvertito da pedoni, genitori con carrozzine e persone con disabilità, che si trovano costretti a districarsi in un percorso accidentato e pieno di insidie.

Le fotografie scattate di recente mostrano chiaramente la situazione: una pavimentazione irregolare dove l'erba e le fessure create dalla mancanza di manutenzione sono evidenti. Solo pochi giorni fa, un episodio ha messo in luce la gravità del problema: un bambino a bordo di un passeggino ha rischiato di ribaltarsi a causa di un dislivello. Fortunatamente, l'accaduto non ha avuto conseguenze, ma ha sollevato nuovamente l'allarme sulla necessità di un intervento immediato.

La comunità locale lamenta che da molti anni la piazzetta non riceve una manutenzione adeguata. Un luogo che dovrebbe essere un fiore all'occhiello del centro storico, punto di incontro e socializzazione, è diventato una fonte di preoccupazione e disagio. È auspicabile che le autorità competenti prendano atto della situazione e agiscano prontamente per ripristinare la sicurezza e il decoro di piazza Giovanni Paolo II, restituendola ai cittadini in condizioni ottimali.