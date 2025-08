Emergenza ATM: Famiglie senza reddito, Regione chiamata a intervenire

Nella mattinata di ieri sono state depositate e protocollate presso gli uffici della Regione Molise circa 40 richieste ufficiali da parte dei dipendenti dell’azienda ATM per ottenere il pagamento delle mensilità arretrate.

I lavoratori attendono ancora:

• Tredicesima

• Quattordicesima

• Una tantum prevista dal rinnovo del CCNL

• Stipendio di luglio

Si tratta di somme dovute da mesi e che rappresentano non solo un diritto contrattuale, ma anche una necessità vitale per decine di famiglie che da tempo vivono una situazione di grave disagio economico. Come promesso dall’assessore ai Trasporti Vincenzo Niro, la Regione Molise dovrebbe ora sostituirsi all’azienda ATM procedendo al pagamento diretto degli stipendi arretrati, così da garantire finalmente ai lavoratori quanto spetta loro di diritto. La vicenda ATM è ormai da anni il simbolo delle criticità del trasporto pubblico locale molisano, caratterizzato da ritardi nei pagamenti, mancata tutela dei lavoratori e scarsa attenzione alla qualità del servizio. I dipendenti non possono continuare a essere vittime di gestioni aziendali inadeguate e di una burocrazia che, finora, non ha saputo dare risposte concrete.

Confidiamo che la Regione agisca con rapidità e responsabilità, mantenendo gli impegni assunti e assicurando ai lavoratori dignità, sicurezza e certezza dei pagamenti. Fino a quando ciò non avverrà, continueremo a monitorare la situazione e a denunciare pubblicamente ogni ritardo o inadempienza, perché il rispetto dei diritti dei lavoratori non è più rinviabile.

FAISA-CISAL Emilio Santangelo

FILT-CGIL Aurelio Di Eugenio

FIT – CISL Simone Vitagliano