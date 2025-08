"Il senso dell’umano", Domenico Iannacone nella sua Torella del Sannio

Torella del Sannio, mercoledì 6 agosto 2025 – Nel suo paese, nella sua piazza, con i suoi racconti: per il terzo anno consecutivo Domenico Iannacone a Torella del Sannio con la “Piazza dei racconti”.

Tema della serata di quest’anno, in programma domenica 10 agosto, il senso dell’umano, quel sentimento che forse si è perso e che il giornalista invita a raccogliere di nuovo per provare così a essere più giusti, più attenti. Capaci di provare compassione.

“Il senso dell’umano nasce da un bisogno: quello di ritrovare uno sguardo che non si limiti a osservare, ma che sappia incontrare, comprendere, prendersi cura – dice Iannacone –. Viviamo in un tempo in cui l’urgenza dell’immediato rischia di soffocare la profondità: le notizie scorrono rapide, le immagini si susseguono, i racconti si fermano alla superficie. Ma esiste un modo diverso di stare al mondo, di abitare le cose, di incontrare l’altro”.

L’autore del programma Rai, Che ci faccio qui, presenta la sua serata a Torella del Sannio come “un incontro che scava nella verità del vissuto, dove il racconto non è solo cronaca, ma diventa gesto concreto, relazione autentica, assunzione di responsabilità. Un ascolto che non si accontenta delle parole, ma cerca le risonanze più profonde. Un pensiero che si fa corpo, presenza, scelta”.

“Guardare il mondo con il senso dell’umano – conclude Domenico Iannacone – significa riconoscere il valore di ogni esistenza, anche quando è fragile, spezzata, invisibile. Significa scegliere di non voltarsi altrove. Significa credere che giustizia, dignità e compassione non siano l’eccezione, ma il fondamento. È un invito a pensare diversamente, a sentire più a fondo, a vivere con più verità. Più umano. Più giusto. Più necessario”.

La “Piazza dei racconti” è un evento inserito nell’ambito dell’estate torellese, organizzato dalla pro loco Tre Torri di Torella del Sannio, con il patrocinio del Comune e dell’associazione Allerot.

L’appuntamento in piazza Regina Margherita, alle ore 20.30. L’ingresso è libero.