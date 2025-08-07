Agnone si fa smart: con il servizio MooneyGo paghi il parcheggio dallo smartphone.

Agnone (IS) â€“ Il Comune di Agnone ha attivato un nuovo servizio digitale per il pagamento dei parcheggi sulle strisce blu, segnando un ulteriore passo verso una mobilitÃ piÃ¹ moderna e sostenibile. La gestione del servizio Ã¨ affidata alla piattaforma MyCicero, il cui canale commerciale Ã¨ MooneyGo.
Grazie a questa innovazione, cittadini e visitatori potranno pagare la sosta in modo piÃ¹ efficiente, scegliendo tra diverse modalitÃ . SarÃ possibile utilizzare il portale web, un'applicazione per smartphone (disponibile per iOS e Android), il servizio IVR, oppure un borsellino elettronico ricaricabile.
L'obiettivo dell'amministrazione comunale Ã¨ garantire maggiore efficienza nella gestione delle soste, offrendo una soluzione pratica e al passo con i tempi.