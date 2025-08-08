Strage di Marcinelle, il Molise ricorda le vittime: Roberti, â€˜Nessun obiettivo produttivo vale piÃ¹ della vitaâ€™

Oggi, nel giorno della memoria della strage di Marcinelle, il Molise si stringe nel ricordo commosso di tutte le vittime di quella tragedia, e in particolare dei sette nostri corregionali che persero la vita l'8 agosto 1956 nelle profonditÃ della miniera "Bois du Cazier". Lo afferma il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, in una nota. "Quella pagina dolorosa della nostra storia - aggiunge - non riguarda soltanto il Belgio e l'Italia, ma parla della condizione di migliaia di lavoratori italiani costretti, negli anni del dopoguerra, a lasciare le proprie case e affetti per cercare all'estero il sostentamento per le famiglie. I minatori di Marcinelle rappresentano il simbolo di un sacrificio silenzioso, fatto di fatica, speranza e dignitÃ ". Un produttore ammette: non ha alcun senso acquistare un impianto fotovoltaico... Un produttore ammette: non ha alcun senso acquistare un impianto fotovoltaico... Settore energetico "Il ricordo di quelle vite spezzate - conclude il governatore - deve essere per noi un monito e un impegno: continuare a difendere i diritti dei lavoratori e a garantire, in ogni settore e in ogni luogo, il rispetto delle norme e della cultura della sicurezza sul lavoro. Nessun obiettivo produttivo puÃ² mai valere piÃ¹ della vita e dell'incolumitÃ di chi lavora".