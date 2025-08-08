Marcinelle, l'omaggio alle vittime di San Giuliano di Puglia

A69 anni dalla tragedia di Marcinelle, a San Giuliano di Puglia oggi Ã¨ in programma la commemorazione le vittime della miniera di carbone del "Bois du Cazier", in Belgio, nella quale morirono 262 minatori: 136 italiani di cui 7 molisani.

Tra questi, il sangiulianese Francesco Cicora il cui corpo non fu mai identificato

Il figlio Michele da anni Ã¨ impegnato in una battaglia per ritrovare il padre attraverso le analisi e comparazione del Dna sui corpi delle vittime non identificate che ha portato, fino ad ora, all'identificazione di 4 dei 14 minatori non riconosciuti dopo la tragedia dell'8 agosto del 1956.

Oggi, alle 18.30, nel cimitero di San Giuliano di Puglia, la cerimonia nella Giornata della Memoria che vedrÃ la comunitÃ riunita con il sindaco Antonello Nardelli e la partecipazione di Michele Cicora, tornato dal Belgio nel suo paese di origine per qualche giorno. ParlerÃ della sua lunga lotta per ridare un nome al genitore e alle altre vittime ancora senza identitÃ . Nel corso della commemorazione sarÃ deposta una corona di fiori con un momento di preghiera del parroco Don Costantino Di Pietrantonio.