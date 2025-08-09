Marco Porfilio in vacanza a Agnone scopre che l’autoclave messa l’anno scorso è inutile, l’acqua c’è sempre

Un ritorno in paese con una piacevole sorpresa. È questa la testimonianza che il signor Marco Porfilio, originario di Agnone e residente a Milano dal 1969, ha voluto condividere con la nostra redazione.

Marco, partito giovanissimo per il capoluogo lombardo e stabilitosi lì con la famiglia dopo aver sposato una ragazza agnonese — “moglie e buoi dei paesi tuoi”, come ricorda sorridendo — non ha mai interrotto il legame con la sua terra. Ogni agosto, puntualmente, torna ad Agnone per le vacanze.

Negli anni passati, però, la permanenza estiva era spesso segnata da un problema ben noto: la carenza idrica, non solo di notte ma talvolta anche di giorno. Per far fronte alla situazione, Marco aveva installato nella sua abitazione un’autoclave, considerata indispensabile per garantire l’acqua in casa.

E invece, quest’anno, la sorpresa: l’autoclave non serve. “Non l’ho nemmeno accesa — racconta Marco — apri il rubinetto e l’acqua arriva sempre, con buona pressione. Non mi era mai capitato”.

Secondo quanto appreso, questo miglioramento è il frutto degli interventi del gestore del servizio idrico, la Grimm, che è intervenuta sull’acquedotto risanando perdite e potenziando la rete.

Una buona notizia per i residenti e per i tanti agnonesi che, come Marco, tornano in estate: segno che, con la manutenzione giusta, anche problemi storici possono essere risolti.