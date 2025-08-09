Molise sempre piÃ¹ 'isolato', senza treni, per Roma e Napoli solo bus

L'isolamento del Molise: una regione senza treni

La situazione dei trasporti in Molise si fa sempre piÃ¹ critica, tanto da far temere che la regione venga di fatto tagliata fuori dalla rete ferroviaria nazionale. La situazione Ã¨ cosÃ¬ grave che Campobasso Ã¨ l'unico capoluogo di regione in Italia a non avere collegamenti ferroviari attivi.

I problemi sono iniziati nel 2020, quando sono partiti i lavori per elettrificare la linea Campobasso-Venafro. Inizialmente previsti per concludersi nel 2023, i lavori sono stati funestati da ritardi e imprevisti, tra cui il crollo di una galleria. La riapertura completa della linea Ã¨ ora prevista per il 2028, con costi che sono passati da 80 a quasi 400 milioni di euro.

Anche la linea Campobasso-Termoli, che era stata riaperta nel 2020 dopo anni di chiusura, Ã¨ di nuovo interrotta dal 2023 a causa di una frana. A tutto ciÃ² si aggiungono le recenti soppressioni dei treni sulla tratta Isernia-Roma e Isernia-Venafro per ulteriori lavori di manutenzione.

Questa serie di disservizi ha scatenato la protesta di pendolari e sindacati, che denunciano il "totale isolamento ferroviario" della regione. A fronte delle critiche, il sottosegretario ai Trasporti della Regione ha assicurato di aver chiesto a RFI di garantire servizi sostitutivi su bus piÃ¹ efficienti per limitare i disagi.