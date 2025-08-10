Agnone-Ex SS86, dopo anni di abbandono arriva una manutenzione parziale: messi in sicurezza i tratti piÃ¹ pericolosi

Dopo molti anni senza alcun intervento, la ex Strada Statale 86 â€“ oggi di competenza comunale â€“ ha finalmente ricevuto lavori di manutenzione. Questa strada collega il centro di Agnone a diverse contrade e per molto tempo era rimasta in condizioni pessime, diventando pericolosa per gli automobilisti.

Una strada ormai impraticabile

Negli ultimi anni il manto stradale era stato danneggiato dal tempo e dal traffico: enormi buche, dislivelli, dossi improvvisi, piccoli smottamenti e cedimenti avevano reso il percorso difficoltoso e rischioso. In alcuni tratti, guidare richiedeva estrema attenzione per evitare danni alle auto o incidenti.

I lavori del Comune

Con una spesa di circa 100mila euro, il Comune ha deciso di intervenire sulle zone piÃ¹ rovinate. Le buche sono state riempite, il manto stradale livellato nei tratti piÃ¹ deformati e sono state sistemate le parti laterali dove si erano verificati piccoli smottamenti.



Grazie a questi lavori, la strada Ã¨ oggi molto piÃ¹ percorribile e sicura nei punti critici. Tuttavia, si tratta di un intervento parziale: per rimettere completamente a nuovo la ex SS86 serviranno lavori piÃ¹ ampi e risorse maggiori.