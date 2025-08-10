Agnone oggi celebra la Festa degli Emigranti alla Badia di Santâ€™Onofrio alle ore 18

Oggi, alle ore 18 presso la Badia di Santâ€™Onofrio, si svolgerÃ la Festa degli Emigranti, una ricorrenza che da oltre quarantâ€™anni onora tutti coloro che hanno lasciato la propria terra e ne custodisce il ricordo. La manifestazione, istituita molti anni fa dal parroco don Remo Quaranta, Ã¨ diventata negli anni un appuntamento molto sentito dalla comunitÃ .

Alla cerimonia parteciperanno diversi rappresentanti istituzionali del Comune di Agnone, tra cui il sindaco Daniele Saia . La cerimonia prevede la santa Messa officiata da Don Onofrio Di Lazzaro e a seguire un momento conviviale per i saluti allietat dall'esibizione del gruppo folk agnonese, Idragoni del Molise

Lâ€™iniziativa nasce in un territorio, quello di Agnone e dellâ€™Alto Molise, che ha conosciuto importanti flussi migratori verso ogni parte del mondo, e rappresenta un momento di riflessione e di legame con le proprie radici.