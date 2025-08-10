Dieci adolescenti in coma etilico dopo la festa al mare a Vasto Marina

Dieci adolescenti, tra i 13 e i 16 anni, sono finiti in coma etilico durante una serata di festeggiamenti a Vasto Marina, sulla costiera abruzzese, in occasione della Notte Rosa.

Lo raccontano oggi il Centro e il Messaggero

I giovani sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale San Pio dove i medici sono riusciti a stabilizzarli con una terapia d'urgenza. Allertate anche le famiglie dei ragazzini coinvolti nell'abuso di alcol. La conferma di quanto accaduto è arrivata anche dalla Asl 2 d'Abruzzo, che ha comunque rassicurato sulle condizioni dei ricoverati.

Sempre durante la Notte Rosa, un turista campano è stato aggredito per aver richiamato dei ragazzi che si aggiravano attorno alla propria auto.