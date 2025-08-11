Vasto, conto alla rovescia per Musiche in Cortile: dal 17 agosto ai Giardini dâ€™Avalos

Manca meno di una settimana al ritorno di uno degli appuntamenti culturali di grande rilievo dellâ€™estate vastese: Musiche in Cortile, la rassegna organizzata da Muzak Eventi in collaborazione con lâ€™Assessorato al Turismo del Comune di Vasto. Dal 17 agosto ai Giardini di Palazzo dâ€™Avalos, quattro serate di musica, teatro e parole animeranno la cittÃ con grandi nomi della scena artistica italiana.

In ventâ€™anni di storia, il palco di Musiche in Cortile ha accolto artisti come Gino Paoli, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Eugenio Finardi, Fabrizio Bosso, Paola Turci, Peppe Servillo, Fabio Concato e molti altri, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali estivi di maggior prestigio, capace di richiamare pubblico e attenzione ben oltre i confini regionali.

Con quattro serate da vivere sotto le stelle di Vasto, tra fascino e grande cultura, lâ€™edizione 2025 promette emozioni altrettanto intense:

â€¢ Domenica 17 agosto: Enzo Avitabile Acoustic World Trio, un viaggio musicale tra radici e contaminazioni, dal Mediterraneo al mondo.

â€¢ MartedÃ¬ 19 agosto: Luca Barbarossa â€“ Racconti Sonori, un intreccio di canzoni, aneddoti e poesia urbana.

â€¢ GiovedÃ¬ 21 agosto: Lina Sastri â€“ Voce â€™e notte, omaggio intenso e teatrale alla canzone napoletana.

â€¢ MercoledÃ¬ 10 settembre: Alessandro Preziosi â€“ Le memorie di Adriano, con musiche dal vivo di Giacomo Vezzani.



Tutti gli spettacoli iniziano alle 21:30. I biglietti, acquistabili anche con Carta del Docente, sono disponibili su www.ciaotickets.com e nei punti vendita autorizzati. Per informazioni contattare Muzak Eventi al numero 346 7513610.