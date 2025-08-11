Molise, 36 nuove assunzioni nella PA: concorsi per Centri per lâ€™Impiego, Farmacovigilanza e RUNTS

La Regione Molise torna ad assumere personale: avviate nuove procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di complessive 36 unitÃ lavorative. I provvedimenti mirano a rafforzare settori strategici dellâ€™amministrazione regionale, come i Centri per l'Impiego, la Farmacovigilanza e il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). "Queste assunzioni rappresentano un passo fondamentale per il potenziamento della nostra macchina amministrativa", dichiara il Consigliere Regionale con delega al Personale, Roberto Di Baggio â€œAttraverso lâ€™immissione di nuove figure professionali qualificate, puntiamo a migliorare la qualitÃ dei servizi offerti ai cittadini e a supportare lo sviluppo del nostro territorio." Le nuove procedure riguardano tre ambiti principali:

1. Potenziamento dei Centri per l'Impiego: Sono previste assunzioni per 26 unitÃ di personale. Nello specifico, si prevedono: o 5 unitÃ di personale dell'Area Funzionari ed elevate qualificazioni, di cui 3 assistenti sociali e 2 psicologi, da reclutare tramite nuovi concorsi pubblici. o 11 operatori del mercato del lavoro. o 3 tecnici informatici. o 3 tecnici della comunicazione. o 3 operatori esperti tramite selezione. o 4 unitÃ da attingere dalle graduatorie esistenti.

2. Rafforzamento del Centro Regionale di Farmacovigilanza: lâ€™iniziativa prevede l'assunzione di 4 unitÃ di personale per potenziare le attivitÃ di farmacovigilanza attiva e garantire un elevato livello di sicurezza dei farmaci per la popolazione. Le figure ricercate sono 3 farmacisti e 1 amministrativo contabile, tutti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

3. Supporto al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS): verranno reclutate 6 unitÃ di personale. L'obiettivo Ã¨ supportare le attivitÃ connesse al Registro Unico del Terzo Settore, uno strumento cruciale per la trasparenza e il supporto agli enti no-profit. Le assunzioni includono 3 unitÃ dell'Area Funzionari ed elevate qualificazioni e 3 unitÃ dell'Area Istruttori, tutte con profilo amministrativo contabile. Tutti gli avvisi pubblici sono pubblicati sul Portale Unico del reclutamento (InPA), https://www.inpa.gov.it/ la piattaforma ove Ã¨ possibile caricare le domande di ammissione alle procedure concorsuali. Di Baggio conclude sottolineando: "queste assunzioni, finanziate anche con risorse dedicate e non gravanti sul bilancio regionale, dimostrano il nostro impegno costante per un'amministrazione pubblica efficiente e al servizio della comunitÃ ."

Il Consigliere Roberto Di Baggio