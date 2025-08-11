Biagio Izzo a Trivento: il 14 agosto una serata di risate e divertimento

Â«Siete tristi, siete annoiati? E allora una bella serata allâ€™insegna del divertimento e della risata con me. Vi aspetto tutti quanti!Â». Con queste parole, in un videomessaggio, Biagio Izzo invita il pubblico di Trivento e dintorni a partecipare al suo spettacolo.

Lâ€™appuntamento Ã¨ fissato per giovedÃ¬ 14 agosto alle ore 21:30, a Trivento, in contrada Montagna. Lâ€™attore e comico napoletano porterÃ sul palco tutta la sua energia e il suo umorismo, in una serata che promette leggerezza, ironia e tante risate sotto le stelle.

Volto noto del teatro, del cinema e della televisione, Izzo ha saputo conquistare il pubblico italiano grazie a un linguaggio comico immediato, capace di raccontare con intelligenza e simpatia le piccole grandi contraddizioni della vita di tutti i giorni. Lâ€™evento, ad ingresso libero, sarÃ un momento imperdibile per vivere insieme la magia di una serata estiva allâ€™insegna del sorriso.



