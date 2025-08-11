Parto in casa a Isernia: mamma e bimbo soccorsi dal 118, entrambi in buone condizioni

ISERNIA. Lieto fine per una mamma che ha partorito in casa. Nella mattinata di oggi, la donna â€“ sola in casa â€“ si Ã¨ rivolta al 118 per un parto imminente. Ma il bimbo aveva decisamente fretta di nascere: allâ€™arrivo del 118 i sanitari hanno rinvenuto la mamma che aveva appena partorito in bagno. Hanno cosÃ¬ prestato le cure necessarie a entrambi e condotto la mamma e il piccolo in ospedale, dove si trovano tuttâ€™ora in buone condizioni di salute.

Nonostante le carenze e le difficoltÃ dellâ€™emergenza territoriale molisana, resta lâ€™importanza della presenza di questo servizio per i cittadini, servizio che riesce ancora a funzionare grazie alla professionalitÃ dei suoi operatori. Dal personale del 118 e dalla redazione di isNews calorosi auguri alla mamma e al piccolo!



