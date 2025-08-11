Cambio di location: il concerto di Manu Chao si sposta a Fossato

Cambio di location per l’Arsura Festival: il concerto di Manu Chao e gli altri appuntamenti previsti non si terranno più a Prato Gentile, ma nella suggestiva località Fossato, un prato panoramico all’ingresso di Capracotta.

“Vogliamo offrire al pubblico un’esperienza più comoda e affascinante” – spiegano gli organizzatori – “A Fossato sarà più facile arrivare: ampi parcheggi e una passeggiata di soli 300 metri permetteranno di raggiungere la location senza bisogno di navette, rendendo l’accesso più fluido per le migliaia di persone attese”.

La nuova cornice, immersa nel verde con vista mozzafiato, accoglierà tutta l’energia e la passione dell’Arsura Festival.

Il momento più atteso sarà giovedì 14 agosto, quando Manu Chao salirà sul palco nel pomeriggio, preceduto dalla Riserva Moac. L’evento è a pagamento e i biglietti sono già esauriti.

La rassegna, diretta artisticamente da PS Live Group in collaborazione con Regione Molise e Comune di Capracotta, proporrà anche altri nomi di rilievo:

13 agosto – Accasaccio

15 agosto – Carro Bestiame

16 agosto – Dylan Harcourt (cantautore irlandese), Apres La Classe e Luigi Farinaccio

Tutti i concerti, tranne quello del 14 agosto, saranno gratuiti. Gli spettacoli si svolgeranno nel pomeriggio, con dj set già dal mattino, e sarà presente un’area food & beverage per il pubblico.