Capracotta un corso per imparare a fare il sapone naturale con le erbe del territorio

Capracotta (IS) – L'estate a Capracotta si arricchisce di un'iniziativa all'insegna della tradizione e del rispetto per l'ambiente. La Casa delle Erbe e l'Auser “Circolo Irene e Lucia di Milione”e la bravissima esperta Ilaria Galiotto che vive a Roma e che ama l'Alto Molise, promuovono un corso per imparare a fare il sapone naturale.

Il corso di autoproduzione si basa sull'antica "tecnica a freddo" e sull'utilizzo di estratti delle piante locali. Gli appuntamenti sono fissati per venerdì 8, mercoledì 12 e domenica 24 agosto, con orario dalle 16:30 alle 19:00.

Per partecipare, gli interessati dovranno recarsi presso la Casa delle Erbe in Via N. Falconi, 19. La locandina specifica che è necessario portare con sé un paio di guanti di gomma spessi, una mascherina e un paio di occhiali di protezione per lavorare in sicurezza.

L'iniziativa, aperta a tutti, prevede un'offerta libera e consapevole. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ilaria al numero 339 5802 618.