Termoli, una notte di funk con i Kool & The Gang: da Jersey City all’Adriatico, il ritmo che unisce generazioni

Ieri sera, 11 agosto, l’Arena del Mare ha vibrato al ritmo di basso, fiati e cori che hanno scritto la storia della musica funk. Sul palco i Kool & The Gang, storica band fondata a Jersey City nel 1964 e leggenda vivente del groove, hanno trasformato la serata in una festa collettiva capace di unire generazioni. Quella di Termoli è stata la seconda e ultima tappa italiana del tour internazionale della band, dopo il successo del 29 giugno al Parco della Musica di Milano.

Il cielo d’agosto e la brezza marina hanno fatto da cornice a un concerto in cui la band statunitense ha proposto i suoi successi più amati. L’avvio è stato energico con “Open Sesame” e “Pneumonia”, preludio all’ingresso di Robert “Kool” Bell, oggi unico superstite della formazione originale del 1964. Il pubblico, composto in prevalenza da adulti ma con una buona presenza di giovani, ha seguito con entusiasmo ogni brano. “Fresh”, “Misled”, “Too Hot”, “Joanna” e “Take My Heart” hanno fatto cantare e muovere la platea, mentre “Summer Madness” e “Cherish” hanno portato sonorità più morbide e riflessive.

I picchi di coinvolgimento sono arrivati quando Robert “Kool” Bell si è fatto protagonista, guidando la band e la platea in “Let The Music Take Your Mind”, “Jungle Boogie” e “Ladies Night”: tre brani esplosivi, dal basso pulsante e dal ritmo irresistibile, con il pubblico che ballava sotto il palco. Dopo “Funky Stuff”, “Hollywood Swinging” e “Get Down On It”, il gran finale è stato affidato a “Celebration”, trasformato in un coro collettivo che ha unito artisti e spettatori in un’unica grande festa.

Ancora una volta, l’Arena del Mare si è confermata non solo cuore pulsante dell’Estate Termolese, ma come punto d’incontro tra memoria musicale e vitalità contemporanea. Perché il funk, quando è suonato così, non è solo musica: è un linguaggio universale che parla di energia, comunità e condivisione.