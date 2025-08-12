Partecipa a Alto Molise

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Incidente sulla Trignina, dolore per la morte di Valentino Canzona

Varie
Condividi su:

Dolore immenso per la morte di Valentino Canzona, il 31enne molisano di San Polo Matese (Campobasso) che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto sul tratto abruzzese della Trignina, in territorio di San Salvo.

Canzona, apicoltore, era molto conosciuto nel territorio del Matese

In una nota l'Associazione regionale Apicoltori del Molise lo ricorda così: “Un ragazzo splendido, sempre sorridente e gentile. Chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo sa quanto la sua energia fosse contagiosa, quanto il suo sorriso illuminasse ogni angolo. La sua eredità vive nelle api, nel miele che produceva con amore e nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di camminare al suo fianco. Il suo spirito, invece, vive nel nostro lavoro, nel nostro impegno, e nelle mani di chi continuerà a coltivare la sua passione. Ciao Vale”.

Nel tragico incidente, che ha coinvolto una Volkswagen Golf e una Mercedes, sono rimaste ferite altre due persone: un amico di Canzona, di Bojano, in auto assieme a lui e trasferito in eliambulanza a Pescara, e un 60enne di Bojano, trasportato in ospedale a Vasto.

 
Condividi su:

Seguici su Facebook