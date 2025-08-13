Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Isernia, due casi di West Nile: pazienti ricoverati, Asrem attiva il monitoraggio

AttualitÃ 
Condividi su:

Due casi di confermata positivitÃ  al virus West Nile sono stati riscontrati nella provincia di Isernia.

Entrambi i pazienti sono ricoverati all'ospedale 'Veneziale' del capoluogo.

Lo conferma l'Azienda sanitaria regionale del Molise. "Da giorni ormai - ricorda l'Asrem - ci siamo attivati con la costituzione di un Comitato Arbovirosi, un board dedicato al controllo e al monitoraggio costante. Le diverse Strutture coinvolte nel Comitato Aziendale stanno operando nell'ambito delle proprie competenze". In particolare, il Dipartimento Unico Regionale della Prevenzione ha avviato le indagini epidemiologiche sul territorio attivando le profilassi previste. L'Asrem ribadisce che "Ã¨ fondamentale evitare ogni tipo di allarmismo. Nell'80% dei casi l'infezione decorre senza sintomi; nel 20% puÃ² causare disturbi lievi, spesso simili ad altre malattie, mentre solo nell'1% si osserva un interessamento neurologico (meningite, encefalite, mielite), con una mortalitÃ  che in tali forme puÃ² arrivare al 10%".

Condividi su:

Seguici su Facebook