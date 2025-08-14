Agnone e frazioni, al via la disinfestazione notturna tra il 22 e il 23 agosto

Agnone (IS) â€“ La societÃ ISSAN SRL ha diramato un avviso pubblico per informare la cittadinanza che verrÃ effettuato un intervento di bonifica ambientale lungo le strade di Agnone e delle sue frazioni. Il trattamento di disinfestazione adulticida Ã¨ previsto nella notte compresa tra il 22 e il 23 agosto 2025, dopo la mezzanotte.

L'operazione rientra nelle azioni di gestione delle specie vettori di patologie comprese nel Piano Nazionale Arbovirosi, come West Nile, Zika, Dengue e Chikungunya. Per lo svolgimento dell'intervento verranno utilizzati Presidi Medico Chirurgici (PMC) e Biocidi registrati.

In vista del trattamento, la popolazione Ã¨ invitata a seguire alcune importanti raccomandazioni per garantire la sicurezza e l'efficacia dell'operazione:

Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento.

Tenere le finestre chiuse.

Evitare di stendere la biancheria.

Evitare di lasciare generi alimentari fuori dalle abitazioni.

Evitare di lasciare animali incustoditi.

Evitare di parcheggiare autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.