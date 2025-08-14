ASReM: West Nile, a Trivento trovato il virus in un falco

In una nota dellâ€™ASReM si legge che a Trivento Ã¨ stato trovato un volatile, nello specifico un falco, positivo al virus West Nile. Il Dipartimento di Prevenzione ha informato il Servizio di SanitÃ Veterinaria e si Ã¨ confrontato con il Comune interessato.

Â«Si ricorda che i volatili sono serbatoi naturali del virus, mentre le zanzare ne sono i vettori. Per quanto riguarda le donazioni di sangue, la struttura competente sta effettuando test su tutti i donatori della regioneÂ», precisa lâ€™ASReM.

Per ridurre il rischio di punture e la proliferazione delle zanzare, Ã¨ importante seguire alcune semplici indicazioni:

â€¢ Eliminare contenitori inutili che possano raccogliere acqua (barattoli, lattine, pneumatici usati).

â€¢ Coprire vasche, cisterne e bidoni per lâ€™irrigazione con teli o coperchi.

â€¢ Svuotare settimanalmente sottovasi, ciotole per animali e qualsiasi altro contenitore lasciato allâ€™aperto.

â€¢ Proteggere porte e finestre con zanzariere e, se necessario, usare repellenti cutanei seguendo le istruzioni.

â€¢ Indossare abiti chiari che coprano la maggior parte del corpo, soprattutto allâ€™alba e al tramonto.

â€¢ Controllare grondaie e aree dove lâ€™acqua puÃ² ristagnare, evitando accumuli.



In caso di sintomi come febbre alta, mal di testa, debolezza muscolare o confusione mentale, Ã¨ fondamentale consultare immediatamente il proprio medico.